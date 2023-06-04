مصرع رضيعة وإصابة 11 شخصا في 3 حوادث بالبحر الأحمر.. بينهم 5 من أسرة واحدة

شهدت طرق البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن مصرع رضيعة وإصابة 11 آخرين، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سفاجا- قنا»، وانقلاب سيارة ربع نقل على طريق القصير، وسيارة ربع نقل على طريق مرسى علم.

وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفيات سفاجا والقصير وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وحُررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على الجهات المختصة.

مصرع رضيعة وإصابة 9 في انقلاب سيارة

وشهد طريق «سفاجا- قنا» حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع رضيعة وإصابة 9 آخرون، بينهم 5 من أسرة واحدة، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى سفاجا العام لتلقي العلاج اللازمة.

وأسفر الحادث عن مصرع جونستا شنودة سليمان، 8 أشهر، وإصابة صباح حبيب عبد الشهيد، 60 عاما، ودينا عادل رياض، 30 عاما، وعادل رياض متري، 65 عاما، وتوماس شنودة سليمان، 4 سنوات، وهشام محروس بخيت، 62 عاما، وصلاح سيد جاد، 42 عاما، وسميرة حسين أحمد، 62 عاما، ومحمد أحمد الضوي، 42 عاما، وأسامة راشد أحمد، 28 عاما.

إصابة شخصين في حادث

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارتي ربع نقل، إحداهما على طريق القصير، ما أسفر عن إصابة قائدها، وحادث آخر على طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين لمستشفيات القصير وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.