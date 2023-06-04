تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة، موضحا أنها بلغت 10 سفن، وجرى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و612 شاحنة و793 سيارة.

وأوضح في بيان صحفي أن حركة الواردات شملت 7000 طن بضائع، 309 شاحنة و773 سيارة، أما حركة الصادرات شملت 7000 طن بضائع، 303 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 3 سفن وهي «بوسيدون إكسبريس، أمل والقاهرة» فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي «بوسيدون إكسبريس، الحرية1 والقاهرة».

تداول 2300 طن بضائع في ميناء نوبيع

ويشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و205 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية للسفينتين وهي «أيلة وسينا».

ومن جهة أخرى، يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 760 سيارة بوزن 1520 طنا، قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.