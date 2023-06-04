«التعليم» تحيي جيل بايدن بعد زيارتها مدرسة السويدي: نثمن التعاون بين البلدين

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحية والتقدير للسيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات والتي تمثل نموذجًا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وثمنت وزارة التعليم، التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، إذ تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة، كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.