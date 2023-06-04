«التعليم» توجه بعدم قبول تحويلات الثانوية العامة إلا بعد العرض على لجنة مختصة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها.

وقف التحويلات بالمرحلة الثانوية

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي موجه لمديريات التعليمية، عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة، إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

وأضافت أن جاء ذلك بعد انتهاء إدارة التحقيقات بوزارة التعليم من تكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي إلى إدارتي المنشأة، البلينا بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منها.