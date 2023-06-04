فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلى علوي يحقق 3 ملايين جنيه

وصلت إيرادات فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلي علوي في دور العرض، إلى 3 ملايين جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلي علوي

حقق فيلم «شوجر دادي» أمس 254 ألف جنيه فقط، ويتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المتصدرة بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض، فيلم شوجر دادي، من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم «شوجر دادي» يتصدر المركز الأول

المخرج محمود كريم الذي ينافس من خلال فيلم «شوجر دادي» تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.

حافظت الفنانة ليلى علوي على المرتبة الأولى، حيث تنافس 8 أفلام أخرى في دور العرض، تنوعت بين الأفلام بين الأعمال الكوميدية والأكشن.