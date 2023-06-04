الفنانة ميرنا نور الدين تنتظر عرض «في عز الضهر» وتواصل تصوير «الحشاشين»

عملان تنتظر الفنانة ميرنا نور الدين عرضهما الفترة المقبلة، وذلك بعد بعد زواجها الذي احتفلت به في حفل كبير الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها.

عرض فيلم «في عز الضهر» لـ الفنانة ميرنا نور الدين

وتنتظر الفنانة ميرنا نور الدين عرض فيلمها السينمائي الجديد «في عز الضهر»، والذي انتهت من تصويره مؤخرًا مع مينا مسعود وإيمان العاصي ومحمد علي رزق ومحمود حجازي وكريم سرور وشيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

تصوير مسلسل «الحشاشين» لـ الفنانة ميرنا نور الدين

أما على الصعيد الدرامي، فتستعد الفنانة ميرنا نور الدين الفترة المقبلة لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل «الحشاشين» التى تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وفتحي عبدالوهاب وشريف سلامة وأمير المصري وعدد كبير من الفنانين وسيتمّ عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

يُذكر أنَّ هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على حضور حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين منهم صلاح عبدالله وفريال يوسف وهاجر الشرنوبي وغيرهم.ض