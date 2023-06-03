أحمد الشامي يغني لـ«واما» في حفل زفاف ميرنا نور الدين

حرص الفنان أحمد الشامي، على تقديم عدد من أغاني فريق واما، في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين ومدرب الجيم عمر عطية وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان من أبرز الأغنيات «تحلف لي أصدق واستنى»، والذي أقيم مساء الجمعة واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وحضر حفل زفاف ميرنا نور الدين، عدد كبير من نجوم الفن منهم صلاح عبدالله، ورامي صبري، وعلي ربيع، ومحمد جمعة، ولقاء سويدان، والمخرج خالد جلال، وعلي ربيع، والمنتج أحمد السبكي، ومحمد جمعة، وأس أس، وعدد آخر من الفنانين.

شارك في رمضان 2023

وكان آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وعدد آخر من الفنانين وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان 2023.

كما حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في مسلسل الأصلي بطولة ريهام عبدالغفور، وأحمد الشامي، ومنال سلامة، وإيناس كامل، وإيهاب فهمي، وتامر نبيل، وشاهيستا سعد، ويوسف عثمان، وسارة نور، وجلا هشام، وأشرف زكي، وفتوح أحمد، وولاء الشريف، وأحمد كشك، وميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.