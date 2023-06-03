تفاصيل غناء بسمة بوسيل في حفل زفاف ميرنا نور الدين.. أهدتها أغنية

فاجأت الفنانة بسمة بوسيل الجمهور بالغناء في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي لابتعادها عن الغناء منذ فترة طويلة وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل هل ستعود للغناء مرة أخرى؟

بسمة بوسيل في زفاف ميرنا نور الدين

وظهرت الفنانة بسمة بوسيل في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين الذي تم إقامته يوم أمس بحضور عدد كبير من الفنانين، وحرصت على مشاركة العروس بالرقص وأهدتهما أغنية بصوتها، ما دفع الحضور للتفاعل معها.

بسمة بوسيل تغنى مجددا

حيث اختارت الفنانة بسمة بوسيل أن تغنى أغنية «مين اللى بيختار» الخاصة بالفنانة هبة طوجي وكانت قد سبق وقدمتها بصوتها من خلال فيديو شاركته مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

يذكر أن هذا الظهور يعد الأول للفنانة بسمة بوسيل بعد انفصالها مؤخرا عن الفنان تامر حسني وإعلان الأمر رسميا عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وحضر حفل زفاف ميرنا نور الدين عدد كبير من الفنانين منهم على ربيع وفريال يوسف وصلاح عبد الله وهاجر الشرنوبي وغيرهم.