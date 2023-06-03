6 مشاهد من حفل زفاف ميرنا نور الدين.. رقص صلاح عبد الله وغناء بسمة بوسيل

خطفت مشاهد من حفل زفاف ميرنا نور الدين الذي أُقيم مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأنظار في ظل حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور والتواجد بصحبة «ميرنا» وعريسها عمر عطية وهو مصري من أصول أمريكية.

6 مشاهد من حفل زفاف ميرنا نور الدين

وتستعرض «الوطن» أهم 6 مشاهد من حفل زفاف ميرنا نور الدين، الذي أقيم بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.

- حضر عدد كبير من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله، علي ربيع، المنتج أحمد السبكي، المخرج خالد جلال، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، كريم عفيفي، أس أس، لقاء سويدان، أحمد زاهر، محمد ثروت، أحمد الشامي، محمد جمعة، إنجي علاء، بسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني.

صلاح عبد الله يرقص بصحبة العروسة

- دخل صلاح عبد الله إلى قاعة الفرح بصحبة لقاء سويدان، وقام بتهنئة العروسة والرقص بصحبتها، والتي شكرته لحضور الفرح ومشاركتها هذه اللحظات السعيدة من حياتها.

فريال يوسف جاءت من تونس لحضور الفرح

- حرصت الفنانة فريال يوسف، على المجئ من دولتها تونس خصيصًا لحضور حفل الزفاف، ووصفتها في تصريحات لـ«الوطن» بأنها صديقتها التي تعشقها على المستوى الشخصي والإنساني والفني باعتبارها ممثلة شاطرة.

بسمة بوسيل تقوم بالغناء والتقاط الصور

- مع دخول بسمة بوسيل، إلى الفرح التف حولها عدد من المعازيم لالتقاط الصور للتذكارية معها، وكان يرافقها شقيقها الذي لم يتركها للحظة، وحرصت على الغناء والرقص بصحبة العروس.

- دخل الفنان الشاب حسني شتا في وصلة رقص بصحبة العروسين، ومشاركة هاجر الشرنوبي وندى عادل لهما.

رامي صبري يمازح العريس

- قام الفنان رامي صبري، بإحياء حفل الزفاف، وتقديم عدد من الأغنيات، ومازح العريس بقوله «عمر بيتجوز يا جدعان»، لترد العروسة ضاحكة «بقى في القفص خلاص».