رامي صبري يشعل زفاف ميرنا نور الدين

أحيا المطرب رامي صبري، حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، المقام داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد.

وقدم رامي صبري، باقة من أبرز أغنياته، منها «مبروك علينا، يمكن خير، غالي، تعالى، إنتي جنان، راجل» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها المعازيم بشكل كبير.

وداعب رامي صبري العريس بقوله «عمر اتجوز يا جدعان»، لترد عليه ميرنا: «دخل القفص خلاص».

حضور عدد من نجوم الفن لحفل زفاف ميرنا نور الدين

وحرص على حضور الفرح عدد كبير من النجوم، أبرزهم علي ربيع، صلاح عبدالله، أوس أوس، كريم عفيفي، بسمة بوسيل، فريال يوسف، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، دنيا المصري، وغيرهم.

يذكر أنّ زوج الفنانة ميرنا نور الدين، مصري أمريكي يدعى عمر عطية، احتفلا سويًا بعقد قرانهما في أجواء عائلية الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».