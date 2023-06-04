«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وعدّة محافظات

كشف الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، عن وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، حسب ما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لافتة إلى أنّ هناك توقعات بنسبة 20% لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذلك شمال الصعيد.

ويسود اليوم الأحد طقس معتدل خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، كما تشهد حالة الطقس على محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري أجواء حارة نهارا، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة منتصف اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 4 يونيو على كل الأنحاء وفق بيان الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 33 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 32 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 26 - 20

- بورسعيد 26 - 21

- الإسماعيلية 33 - 24

- السويس 33 - 24

- العريش 27 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 35 - 26

- نخل 34 - 18

- كاترين 32 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 34 - 24

- شرم الشيخ 39 - 27

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 26 - 19

- سيوة 35 - 23

- رأس غارب 38 - 26

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 26

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 25

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 33 - 25

- رأس حدربة 34 - 25

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 45 - 27

- أسوان 45 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 45 - 27