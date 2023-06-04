«الأرصاد»: التقلبات الجوية مستمرة لمدة 3 أسابيع.. ونشاط للرياح

يسود طقس غائم جزئيًا، اليوم، على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكوّن غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة، على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وصولا إلى الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وذلك وفقًا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

نشاط للرياح

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، استمرار نشاط الرياح طوال الأسبوع الجاري على مناطق من القاهره الكبري وجنوب سيناء والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، وجنوب الصعيد، وجبال البحر الأحمر، لكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، إذ تتراوح سرعاتها بين 17-20 كيلومترا في الساعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ التقلبات الجوية واردة طوال الفترة الأخيرة من فصل الربيع، والتي تصل إلى نحو 3 أسابيع من الآن، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقييم تتراوح بين 2-3 درجات على جميع الآنحاء، مؤكدة أنّ درجات الحرارة لن تكسر حاجز لـ40 درجة، خلال هذا الأسبوع، إلا على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة اليوم 4 يونيو على كل الأنحاء، وفق بيان الأرصاد الجوية، كالآتي:

- القاهرة 33- 21

- العاصمة الإدارية 34- 22

- أكتوبر 33- 21

- بنها 33- 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 32- 22

- شبين الكوم 33- 22

- طنطا 33- 21

- دمياط 26- 20

- بورسعيد 26- 21

- الإسماعيلية 33- 24

- السويس 33- 24

- العريش 27- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 35- 26

- نخل 34- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 37- 26

- طابا 34- 24

- شرم الشيخ 39 - 27

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 26- 19

- سيوة 35- 23

- رأس غارب 38- 26

- الغردقة 40- 27

- سفاجا 39 - 26

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38- 25

- حلايب 34- 28

- أبو رماد 33 - 25

- رأس حدربة 34 - 25

- الفيوم 36- 25

- بني سويف 36- 25

- المنيا 37- 24

- أسيوط 38- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 45 - 27

- أسوان 45 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 45- 27.