«الأرصاد»: الهدف من قانون الهيئة التنظيم والحد من شائعات تنشر الذعر

أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهدف من قانون هيئة الأرصاد الجوية هدفه التنظيم والحد من الشائعات، موضحة أن المقصود من القانون الصفحات التي تحمل أعدادا كبيرة من المواطنين وتنسب المعلومات لهيئة الأرصاد.

شاكر: صفحات هدفها حالة الطقس والقائمين عليها غير متخصصين ولا دارسين

وأضافت الدكتورة ايمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك صفحات هدفها حالة الطقس والقائمون عليها غير متخصصين أو دارسين وينشرون شائعات وذعرا للمواطنين، مؤكدا أن الصفحات الشخصية العادية ليست مقصودة من قانون هيئة الارصاد.

المعلومات المغلوطة قد تضر السياحة

وتابعت: «الصفحات التي تتحدث عن حالة الجو لها متابعون بأعداد كبيرة والناس بتشير المعلومات نقلا عنها ومحدش عارف مصدر المعلومة وتنسب المعلومات لهيئة الأرصاد وهي بريئة منها، وفيه أعمال سياحة ممكن تقف بسبب المعلومات المغلوطة».