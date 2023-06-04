إعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية بعد نتائج الامتحانات

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.

إعلان الحدود الدنيا بعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحدود الدنيا يتم الكشف عنها بعد الانتهاء من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 من وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن مصارف الكليات للعام الجامعي الجديد يجري حاليا الكشف عنها والاعلان من الجامعات عبر مواقعها الرسمية.

استمرار أعمال التحويل في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

وأوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ان أعمال تنسيق القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد اي مشكلات ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأشارت إلى استمرار أعمال التحويل للطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء والأعلى للجامعات، موضحة أن أعمال التسجيل والتحويل مستمرة حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل.