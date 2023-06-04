أماكن قطع الكهرباء في الإسكندرية لأعمال الصيانة.. 7 مناطق

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية عن قطع التيار في 7 مناطق اليوم نظرا لأعمال صيانة للخطوط، وذلك لمدة تصل إلى 3 ساعات، والتي بدأت التاسعة صباحا، على أن تعود منتصف اليوم.

قطع الكهرباء لأعمال الصيانة

وبحسب بيان شركة توزيع الكهرباء، فإن قطع الكهرباء في الإسكندرية اليوم يستمر حتى منتصف ظهر اليوم، في نطاق مناطق وسط وغرب المدينة، لأعمال الصيانة، وذلك وفقا للخريطة التالية:

قطع الكهرباء وسط الإسكندرية

- الإبراهيمية: قصر السلام طريق الحرية

- سموحة: داخل حديقة أنطونيادس

- محرم بك: المدرسة اليونانية باب عمر باشا راغب

قطع الكهرباء غرب الإسكندرية

فيما تتصدر مناطق غرب الإسكندرية قطع الكهرباء اليوم بمعدل 4 مناطق كالتالي:

- القباري: الشركة التجارية للاستيراد والتصدير شارع المكس

- أبوتلات: هوارية بحري

- العامرية داخل المنطقة الحرة البتروكيماويات

- برج العرب: الحي السكني كيلو 11.