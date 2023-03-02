قطع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية.. موعد العودة ورقم للشكاوى

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية عن قطع الكهرباء عن 9 مناطق كبرى في الإسكندرية وذلك لمدة ل3 ساعات اليوم الخميس 2 مارس 2023، منذ التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم بسبب أعمال الصيانة، وذلك من خلال 3 مناطق شرق الإسكندرية ومثلهم في غرب وأيضاً وسط.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال اي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن قطع الكهرباء شرق الإسكندرية

وعليه أشارت الشركة إلى أن أماكن قطع الكهرباء اليوم تمثلت في:

- المندرة: «شارع القاهرة، سيدى بشر شارع الطاحونة، المندرة بحرى شارع مسجد المندرة».

- سابا باشا: «شارع شعراوى، شارع الفريق اسماعيل سرهنك لوران».

- السيوف: اتحاد ملاك الحجاز جميلة بو حريد.

أماكن قطع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الابراهيمية: شارع بورسعيد سبورتينج

- سموحة: تعمير سموحة

- محرم بك: «خلف نقطة شريف، شارع سليم قطان».

- الجمرك: سيدى تمراز

- العامرية: مساهمة البحيرة وورش الناصرية

- مرغم: طلعت مصطفى