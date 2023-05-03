قطع الكهرباء في الإسكندرية لمدة 3 ساعات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، قطع الكهرباء بمناطق عدة في الإسكندرية اليوم، نظرًا لأعمال صيانة للخطوط قد تصل إلى مدة 3 ساعات، مطالبة المواطنين في تلك المناطق تدبير اللازم لهم خلال اليوم، لافتة إلى أنّ حالات الانقطاع تحدث خلال النهار.

وبحسب بيان شركة توزيع الكهرباء، فإن قطع الكهرباء في الإسكندرية اليوم، يقع حتى منتصف ظهر اليوم، في نطاق مناطق شرق ووسط وغرب، وفقًا للتالي:

قطع الكهرباء شرق الإسكندرية

- قطع الكهرباء في مناطق شرق الإسكندرية: «أبو قير: إسكان شباب طوسون ش 8 ش 25 أمام قصر المنتزة - خورشید أرض فرحات عزبة محسن الوحدة الصحية - سيدي بشر: أرض الحلواني خلف إسكندر إبراهيم مساكن الأكاديمية - سابا باشا: 27 ش أحمد فتحي - 4 ش عدي فلمنج عمارة لاشين بجوار بوتيك لندن».

قطع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

- قطع الكهرباء في مناطق وسط الإسكندرية: «الإبراهيمية: عمارات الضباط محرم بك، ش بوالينو - زريق للأسماك محرم بك - الجمرك: أمام ش علي أغا باب الترسانة بحري».

- قطع الكهرباء في مناطق غرب الإسكندرية: «القباري: الثروة السمكية - أبو تلات: سيدي كرير - العامرية: المدافن كيلو 5 و6 - مرغم: المتحدون للأغنية - برج العرب: البرج الجديد اليوغسلافي - الحمام: بوابة الرسوم كيلو 59».