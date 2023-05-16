قطع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية.. اعرف موعد عودة الخدمة

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، قطع التيار عن 10 مناطق كبرى في المحافظة، لمدة 3 ساعات، اليوم منذ التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم، بسبب أعمال الصيانة، وذلك من خلال 3 مناطق شرق، و7 مناطق في نطاقي وسط وغرب الإسكندرية.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الخدمة ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لعملية انقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، يجب الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة إلى أن أماكن الانقطاع هي:

- أبو قير: عزبة الكويقية خلف موزع المياه

- خورشيد: عزبة التوفيقية الجديدة

- سیدي بشر: شارع مسجد السلام أمام مدرسة رمسيس، شارع الشهيد عبد الله، المحمرة.

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية : نادى سبورتنج

- أبيس: عزبة الثورة

- محرم بك: مول الفلكي، 61 شارع سعد زغلول، الجمرك الموزين، أبو وردة

- القباري: بشاير الخير 3

- العامرية: حجرة 14 الناصرية

- مرغم: مدخل الجزام كيلو 24.5، نوبارية 2

- الحمام : عمرو باعير.