الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا: تصل لـ44 مئوية بالصعيد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد وجنوب البلاد، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين، بقييم تتراوح بين 6 و7 درجات، نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة من المناطق الصحراوية على تلك المحافظات الجنوبية، حيث يسود طقس شديد الحرارة على مدار اليوم.

طقس الصعيد.. الحرارة تسجل 44 درجة

وأشارت الأرصاد في بيان، أن الطقس سيكون غائم جزئيا على سيناء وشمال وجنوب الصعيد، نظرا لوجود غطاء سحابي، مع وجود نشاط خفيف للرياح على مناطق متفرقة من تلك المحافظات، ولكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، إلا أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام، حيث تصل لـ44 درجة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

طقس السواحل والقاهرة الكبرى

وعن طقس القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ودرجات الحرارة غدا، فقد أكدت الأرصاد أن الطقس سيكون حارا، وتتراوح الحرارة بين 39-43 درجة، مع وجود نشاط للرياح الشرقية التي تعمل على تلطيف الحرارة على القاهره الكبرى وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على بعض محافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.