أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 85.1%، واعمتدها عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في السويس برقم الجلوس

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالسويس، في بيان لها، أنّ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في السويس برقم الجلوس سيكون من هنـــــــا، وكذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على التفاصيل الكاملة لمحتوى النتيجة في جميع المواد الدراسية ومجموع الطالب في كل مادة.

نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع تعليم السويس

كانت مديرية التربية والتعليم نوّهت بظهور النتيجة، خلال الأسبوع الحالي، ونفت ما تردد على صفات التواصل الاجتماعي بإمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بإستخدام الرقم القومي، وأكدت أنّ إعلان النتيجة من خلال رقم الجلوس والدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.