برنامج «صباح الخير يا مصر»: الدولة وفرت فرص عمل للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

تحت عنوان «تكافل وكرامة.. شراكات مع المجتمع المدني لتوفير فرص عمل للمستفيدين» عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونياعلى القناة الأولى والفضائية المصرية.

خطوات جادة للحماية الاجتماعية

وذكر التقرير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للحماية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية، وذلك عن طريق برنامج تكافل وكرامة وخططه واستراتيجياته التي دعمت المواطن الأكثر احتياجا، ليس بالدعم النقدي فحسب، ولكن بتوفير فرص عمل للمستفيدين من البرنامج.

عقد شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وأفاد التقرير بأنه جرى عقد شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الآخرين لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر، كما جرى توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع 10 جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة منها 4353 فرصة عمل في قطاع التشغيل الذاتي و570 فرصة توظيف لدى الغير.

وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية لمستفيدي تكافل وكرامة في عدة محافظات بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه، وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات.