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موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو.. وخطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة

كتب:

منة عبده
09:02 ص | الأحد 04 يونيو 2023
برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

مع بداية شهر يونيو الجاري، ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، بحسب الإحصائية المعلنة عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي يكون في منتصف كل شهر، أي أن موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2023 سيكون يوم 15 يونيو 2023.

يذكر أن دعم شهر يونيو يطبق عليها الزيادة الجديدة بنسبة 25%، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ أبريل الماضي، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي. 

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على «استعلام تكافل وكرامة»، ومن ثم معرفة نوع بطاقة الدعم «تكافل أو كرامة».

وبعد ذلك يظهر على الفور حالة البطاقة سواء «متوقفة أو سارية أو متجمدة»، وفي حالة القبول في البرنامج يظهر للمستعلم على الفور قيمة الدعم.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.