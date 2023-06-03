أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طرق الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، في اطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في حال التعرض لأي عطل في البطاقة أو مشكلة في عملية الصرف.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن واتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن بوابة الاستعلامات عن الشكاوى من هنا

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم شرط أن يتم ادخاله بشكل صحيح

- اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بادخال الاسم أو الرقم القومي

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على بياناته وتتضمن المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل به وحالة البطاقة، ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن، نوع البطاقة للمواطن، وفي حال إذا كان البطاقة سارية يتم التوضيح المبلغ المستحق للمواطن.

تسجيل شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حال الرغبة في تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة يتم اختيار وتحديد نوع الشكوى، وكتابة الشكوى بالتفصيل والضغط على كلمة تسجيل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وتسهيل مهمة الحصول على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها بشكل سهل وبدون وجود أيعائق لوصول الخدمة لهم في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.