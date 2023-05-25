من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، لجميع المواطنين ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، هي إمكانية حصول أصحاب الأمراض المزمنة على معاش تكافل وكرامة، من خلال استيفاء اشتراطات معينة، وتقديم عدد من المستندات المطلوبة، لذلك يتساءل البعض عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والتي تتمثل في: «الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب»، فضلا عن معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة بشروط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالتالي:

- يشترط تقديم صور بطاقات رقم قومي سارية.

- يشترط تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- يشترط أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام.

- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.