«تعليم الإسكندرية» تعلن انطلاق مسابقة في فن الكاريكاتير.. اعرف الشروط

أعلنت إدارة التوجية والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، مسابقة في فن الكاريكاتير بين طلاب المدارس لجميع المراحل التعليمية، وتقرر أن تكون الجائزة للفائزين الـ3 الأوائل على مستوى الجمهورية دفتر توفير شقة المستقبل على أن يكون 25 يوليو، آخر موعد لتسليم الأعمال وتعرض الأعمال على لجنة متخصصة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

أنشطة متعددة خلال الصيف

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية تعليم الإسكندرية أطلقت عدة أنشطة خلال صيف 2023 رياضية وفنية وثقافية، وفنون تشكيلية ومسابقات وجوائز ضمن الأنشطة الصيفية منها مسابقة فن الكاريكاتير والتي تشارك فيها الإسكندرية، يجرى اختيار الأعمال الفائزة لأبنائنا الطلبة لتصعيدها للمستوى الجمهورا وستكون الجائزة للفائزين الثلاثة على مستوى الجمهورية دفتر توفير شقة المستقبل.

اشتراطات المسابقة

وأوضحت نادية فتحي وكيل مديرية تعليم الإسكندرية أن الاشتراك بالمسابقة متاح لجميع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، ووضعت إدارة الإعلام التربوي اشتراطات للمسابقة، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالرسم على الإسكتش المخصص للرسم.

- ‏يدون الطالب البيانات الخاصة به على يمين الإسكتش بخط واضح.

- ‏تصوير فيديو دون قطع بداية من كتابة البيانات ثم الرسم والتلوين وكتابة التعليق المناسب.

- ‏ألا تزيد مدة الفيديو عن 25 دقيقة.

- ‏اختيار أحد موضوعات اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأهداف التربوية والتعليق المناسب.

- ‏أن يكون الرسم من خيال الطالب وليس منقول وساخر يناقش قضية معينة دون تطرف أو تجاوز.