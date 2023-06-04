اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس.. نسبة نجاح 85.1%

اعتمد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت85.1%، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أهمية بذل كل الجهد والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطنا صالحا يفيد المجتمع، ناصحا أولياء الامور بضرورة إعطاء الثقة لأبنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس، والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة، بدلاً من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

كما قدم «صقر» الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة السويس 14436 نجح منهم 11841، وبلغت نسبة نجاح في المهنية و100% والمكفوفين 66.67% ومدارس الصم 100% والفكرية 100%.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول علي النتيجة من خلال الرابط المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم والتي نشرته علي شبكة التواصل الاجتماعي، وكذلك الحصول على التفاصيل الكاملة لمحتوي النتيجة بعد أن تم اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، للنتيجة بحضور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس من هنا