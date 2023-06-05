موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد وطاقم التحكيم في نهائي إفريقيا

بعد انتهاء مبارة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، في دور نهائي أبطال إفريقيا منذ ساعات قليلة، بدأ جماهير القلعة الحمراء والكرة الإفريقية والعربية، البحث لمعرفة موعد مبارة الأياب الذي ستجمع بين الفريقين في العاصمة المغربية الرباط.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي

يستقبل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو المبارة النهائية في نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العائرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي مباراة مهمة ومرتقبة بين الفريقين ولن تقل أهمية عن مبارة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد على أرض ستاد القاهرة الدولي وبحضور أكثر من 50 ألفا من الجماهير والمشجعين وانتهت بفوز الأحمر 2-1 على الوداد.

حكم مبارة الأياب بين الأهلي والوداد

وفي نفس السياق أسند الاتحاد الأفريقي لكرم القدم، إدارة مبارة الأياب بين الأهلي والوداد المغربي الى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعتبر هذا اللقاء الـ 10 للنادي الأهلي الذي يديره الحكم باملاك تيسيما، حيث سبق وأدار 9 لقاءات سابقة للأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المبارة معه الحكم الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والحكم الكيني جليبريت شيرويت كامساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع.