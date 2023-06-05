قبل مسلسل «نعمة الأفوكادو».. 4 أعمال جمعت أحمد زاهر ومي عمر

يعود الثنائي أحمد زاهر ومي عمر لتجديد التعاون مرة أخرى في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل نعمة الأفوكادو وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويا من قبل في عدة أعمال.

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يتعاون فيها الثنائي أحمد زاهر ومي عمر معا في عمل فني واحد ولكن سبق وتعاونا في أربعة أعمال من قبل كان من بينها مسلسل لؤلؤ الذي قدماه سويا عام 2020 بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم إدوارد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد عبد السلام.

أعمال تعاون فيها الثنائي أحمد زاهر ومي عمر

كما تعاون الفنان أحمد زاهر أيضا مع الفنانة مى عمر في مسلسل ولد الغلابة الذي تم تقديمه رمضان 2019 وشاركا فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا وإنجي المقدم وكريم عفيفي وهبة مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

وسبق وتعاونا أيضا في مسلسل كلام على ورق الذي تم تقديمه عام 2014 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هيفاء وهبي وماجد المصري وحسين الإمام وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد سامي.

أما عن العمل الرابع الذي جمع زاهر وعمر فكان مسلسل حكاية حياة وشارك من خلاله بجانب غادة عبد الرازق وطارق لطفي وروجينا وخالد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد سامي.