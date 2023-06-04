«تنسيقية الشباب»: اتفاق في الحوار الوطني على أحقية وصاية الأم على المال بعد وفاة الأب

قالت شيريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني تناقش قضايا الأسرة والترابط المجتمعي ومشكلات الطلاق والألعاب الإلكترونية وخطرها على التماسك المجتمعي والوصاية على المال، مشيرة إلى أنَّ قانون الوصاية مهم جدًا، وموجود منذ 71 سنة تقريبًا ولا يتوافق مع الفترة الحالية، إذ ينص القانون على أنَّه بعد وفاة الأب تكون الوصاية للجد.

الأم هي الأكثر دراية بتعليم الأبناء

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «الأم هي أدرى الأطراف بتعليم الأبناء وغيرها من الأمور، وهناك شبه اتفاق في الحوار الوطني على أن الوصاية على المال تؤول للأم بعد وفاة الأب».

مشكلات متعلقة بالمجالس الحسبية

وأكّدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ هناك مشكلات كبيرة متعلقة بالمجالس الحسبية لأنَّه يتعامل بقانون سنة 1952، فكل شيء ورقي ولا توجد استثاءات لصرف الأموال للأطفال إلا للطوارئ: «نحن في تطوّر تكنولوجي وعلمي، وهناك مطالبات بعمل خط ساخن لسرعة الاستجابة لطلبات الأم، كما يناقش مشروع القانون إنشاء هيئة لاستثمار أموال القصر لأنّها تفقد قيمتها بمرور الوقت».