إزالة 11 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة في مركز فوه بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز، وأسفرت عن تنفيذ 11 قرارا، وتضمنت تلك القرارات 10 قرار إشغالات على مساحة 1071 مترا تابعة لأملاك الدولة، إضافة لتعديات على أرض زراعية.

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات في فوه

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تنفيذ 11 قرار إزالة التعديات بمركز فوه على مساحة 1071 مترت، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

رصد التعديات وإزالتها في مهدها

وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات، لرصد كافة التعديات، وإزالتها فى مهدها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.