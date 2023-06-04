عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 «اختياري ومقالي».. الشكل النهائي

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختياري والمقالي، سؤال يشغل بال الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، مع قرب بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو المقبل، وفقاً للجداول الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختياري والمقالي، بعد تعديل المواصفات الفنية لتتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

وأضافت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تتضمن 4 نماذج موحدة الأسئلة ومتخلفة التريب والترقيم، بمعنى أنّ السؤال رقم 4 قد يكون لدى طالب آخر رقم 10، وذلك في إطار وزارة التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختياري والمقالي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختياري والمقالي استعداداً للامتحانات وهي:

مادة اللغة العربية

- عدد الأسئلة 55 سؤالا (80 درجة).

- 4 أسئلة مقالية (10 درجات).

- 51 أسئلة موضوعية (70 درجة).

مواد اللغات الأجنبية الأولى

- تتضمن مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية»:

عدد الأسئلة 37 سؤالًا (50 درجة)

المقالية 3 أسئلة (8 درجات)

الموضوعية 34 سؤالًا (42 درجة)

مادة اللغة الأجنبية الثانية

- تشمل اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»:

- عدد الأسئلة 31 سؤالا (40 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (6 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا (34 درجة)

المواد العلمية

- تشمل المواد العلمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا»:

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

المواد الأدبية

أمًا بالنسبة للمواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع»:

- الامتحان 46 سؤالا (60 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال (4 درجات)

- الموضوعية 44 سؤالًا (56 درجة)

مادة الجبر والهندسة

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

التفاضل والتكامل

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الاستاتيكا

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة)

مادة الديناميكا

- الامتحان 20 سؤالا (30 درجة)

-عدد الأسئلة المقالية سؤالين (4 درجات)

- الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا (26 درجة).