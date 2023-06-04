خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجة الفعلية.. تنطلق 12 يونيو

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجة الفعلية، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم، بشرط أن يكون هناك عذر مرضي أو قهري يمنع الطالب عن أداء الامتحان في الدور الأول.

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجة الفعلية بسبب عذر قهري أو مرضي:-

- يتقدم ولي الأمر أو الطالب بطلب للإدارة التعليمية التابع لتقديم ما يثبت هذا العذر.

- يقوم مدير الإدارة التعليمية برفع الطلب إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام.

- إذا ثبت وجود عذر بالمستندات المعدة يتم اعتماد الطلب بتأجيل امتحان بالدرجة الفعلية .

- وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم لامتحان المسموح بها قانونًا.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. تقرير طبي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إجراءات وزارة التعليم لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدرجة الفعلية:-

- عرض الطالب علي طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية.

- إعداد تقريرا طبيا يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.

- إعداد تقريرا آخر من رئيس لجنة سير الامتحان ويتم إرساله إلي لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- عرض التقارير على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة و مدى أحقية الطالب لأداء الامتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

المستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

وفيما يخص المستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم:-

- تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

- إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة.

- محضر إثبات حالة.

- صورة استمارة «6 د» معتمدة من لجنة النظام والمراقبة لإثبات ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان.