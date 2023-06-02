موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية لطلاب الشهادة الإعدادية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية على موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، خاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات مثل «محافظة الدقهلية، وبورسعيد، وسوهاج»، وغيرها من المحافظات.

موعد تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات موعد تنسيق الثانوية العامة 2023، فكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن»، عن تحديد المديرية موعد تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية، وهو الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد 4 يونيه.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية العامة في محافظة الدقهلية عن العام الماضي، إذ كان الحد الأدنى من التنسيق العام الماضي 242 درجة، لكن المؤشرات الأولية لهذا العام تدل على انخفاضه لأقل من 240 بسبب قلة المجموع المرتفع لدي الطلاب.

موعد تنسيق الثانوية العامة بالفيوم

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم موعد ظهور النتيجة بداية الأسبوع المقبل، وكشفت أماني قرني وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن استعدادات المديرية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضحت أن المديرية تستعد لإعلان موعد تنسيق الثانوية العامة بها بعد إعلان النتيجة، ويجري حساب الحد الأدنى على حساب نتيجة الطلاب ودرجاتهم، إذ كان الحد الأدنى العام الماضي لتنسيق الثانوية العامة بالفيوم هو 217 درجة.

موعد تنسيق الثانوية العامة ببورسعيد

وأعلنت هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن استعدادات المديرية خلال الأيام المقبلة لإعلان تنسيق الثانوية العامة، وإتاحة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بمدارس بورسعيد.

وأوضحت أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد مرتفعة إذ وصلت إلي 84.3%، ويعتمد تحديد الحد الأدنى من التنسيق علي حسب درجات الطلاب بالمحافظة.