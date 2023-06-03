نتيجة الصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت الموافق 3 من شهر يونيو الجاري 2023، نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي بجميع مدارس الإدارات التعليمية التابعة لها بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وحرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس ضمن خطة عمل تنظيمية وتيسيرا علي أولياء الأمور من خلال اعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي «2022-2023» بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية

وحددت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية برئاسة عصام عبيد مدير إدارة المدرسة والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية برئاسة عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة رابط نتيحة الصف الأول الثانوى بالمدرسة للعام الدراسي «2022-2023» يمكن للطالب من خلالة معرفة النتيجة بالدرجات بالرقم القومي «https://lookerstudio.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/bd50aaf7.https://adminlive.elwatannews.com/page/PNEvC» لافتى إلى أن المجموع الكلي من 280 درجة وهي كالتالي «عربي من 50 - الإنجليزى 40 - اللغة الثانية 30 - الرياضيات 40 - بقية المواد من 20»

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الجيزة 2023

وأجرت محافظة الجيزة امتحانات الصف الأول الثانوي الجيزة 2023 يوم السبت 6 مايو للغة العربية ويوم الإثنين 8 مايوللكيمياء، ويوم الأربعاء 10 مايو للغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 13 مايو لللغة الأجنبية الأولى ويوم الإثنين 15 مايو لمادة الفيزياء ويوم الأربعاء 17 مايو لمادة الرياضيات،ويوم السبت 20 مايو لمادة الأحياء