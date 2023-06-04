إعادة فتح شواطئ مطروح بكامل طاقتها أمام المصطافين بعد استقرار الطقس

عادت شواطئ مطروح بكامل طاقتها، اليوم، أمام روادها وفُتحت أمام المصطافين بعد استقرار حالة الطقس، نتيجة تأثره خلال الأيام الثلاثة الماضية وارتفاع الأمواج والمد والجذر ونشاط الرياح، ما أثّر على حركة الملاحة البحرية؛ لتعود مرة أخرى إلى طبيعتها وتفتح أبوابها أمام الجميع.

فتح جميع الشواطئ في مرسى مطروح

وقال عمرو عبدالمجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنّهم أعادوا فتح الشواطئ التي كانت مغلقة بسبب الطقس غير المستقر، وهي الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير مثل شاطئ عجيبة وشاطئ أم الرخم وشاطئ زمردة الأبيض، والأبيض العام وجميع الشواطئ التي شهدت اضطرابًا؛ حفاظًا على أرواح المواطنين من زوار مطروح.

أجمل شواطئ مطروح للاستحمام

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ شواطئ مطروح تستقبل حالياً جميع المصطافين خلال المصيف، بعد صدور قرار من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم بتشغيل جميع الشواطئ رسمياً بدءًا من أول يونيو الجاري.

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب أنّ المحافظة استعدت جيدًا لمصيف مطروح 2023 بتجهيز جميع الشواطئ الواقعة بمدينة مرسى مطروح بتنظيف الشواطئ وتمشيط الرمال والانتهاء من جميع صيانة كورنيش المدينة، ودورات المياه، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الشواطئ.