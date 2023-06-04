استقرار في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2380 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات أول الأسبوع في محلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا وإقبالا من قبل المواطنين نحو 2380 جنيها من قبل المواطنين.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، استقرارًا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2493 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2380 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 استقر في محلات الصاغة عند 2040 جنيها للشراء بدون مصنعية، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 1587 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 19040 جنيها للشراء.