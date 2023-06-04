تجديد 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قرية الديابة بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، ومكتب مشروعات الأورمان، افتتاح 30 منزلًا بقرية الديابة في مركز أبوقرقاص، بعد إعادة إعمارها وتأهيلها وفرشها بالكامل ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

جهود التحالف الوطني للعمل التنموي

جاء ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وضمن التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أسامه القاضى، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

رفع المعاناة عن المواطنين الأولى بالرعاية

وأشاد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة إعمار 30 منزلا في وقت قياسي، لافتًا إلى أنّه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح شعبان أنّ عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن تأثيثهم بالكامل.