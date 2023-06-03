«المنيا» تتخطى مستهدف توريد القمح بنسبة 106.4% بإجمالي 389 ألف طن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 389 ألف طن حتى اليوم السبت من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 106.4%، مؤكدا ًأن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام.

الاستمرار في أعمال توريد القمح

ووجه محافظ المنيا بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

ضبط أطنان من القمح قبل تهريبها

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة المنيا، عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون أوراق رسمية بحي غرب، وجرى تسليمها إلى شركة المطاحن، كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل وتم تسليمها إلى صوامع دماريس.

وفى مركز ملوي جنوب المحافظة، أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح بمخزن غلال أحد تجار بقرية الريرمون، وضبط جرار زراعي محمل بطن ونصف بقرية الروضة، بالإضافة إلى ضبط سيارتين الأولى محملة بطنين وربع والثانية محملة بما يقارب من الطن، وتم تسليمها جميعا إلى مطاحن ملوى.