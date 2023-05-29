«الأورمان» تسلم 20 كشك لغير القادرين في الفيوم

انتهت جمعية الأورمان، من تسليم 20 كشك لغير القادرين في قرى فيديمين وجرفس والسليين وسنهور البحرية بمركز سنوس، وأبوكساه والعلوية والنصارية والعجميين بمركز أبشواي، ومعصرة صاوي والروضة بمركز طامية، وقصر الباسل خلف بمركز إطسا بمحافظات الفيوم، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

وأكدت حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أنّ تسليم الأكشاك يغير حياة الأسر الأولى بالرعاية، وتحويلهم إلى أسر مشاركة في نمو الناتج القومي بالمحافظة، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد المصري.

الأكشاك ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشارت إلى أنّ تسليم كشك الأورمان يأتي ضمن التعاون بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بدور مجتمعي هام لرعاية الأسر الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» والتي تتضمن رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ليحيوا حياة كريمة.

من ناحيته، كشف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ مشروع الكشك يوفر فرص عمل حقيقية، خصوصًا أنّ الجمعية تقوم بعمل استعلام للمستفيد عقب استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك والمتمثلة في «صورة بطاقة الرقم القومي، ورخصة كشك، وبحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان»، مؤكدًا على أنّ الأولوية تكون للمطلقات والأرامل وذوي الهمم.

كشك بالبضاعة والديب فريزر

وأضاف أنّ المستفيد بالكشك يحصل أيضًا على البضاعة والديب فريزر، كما أنّه يتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ومتابعة مشروعه من خلال مندوب الجمعية، ومن يتطابق مع الشروط ويرغب في بدء المشروع، فإنّه يتوجه إلى مكتب الجمعية أمام معهد الأورام ويقدم للحصول على الكشك.

تعاون وثيق بين الجمعية والمحافظة

وأشاد مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق بين محافظ الفيوم والجمعية، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات أمام الجمعية، مُضيفًا أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة.

وشدد على رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاق الجغرافي الفقير لمساعدته بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في النجوع والقرى، بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول التبرعات لمستحقيها.

وشدد على أنّ جمعية الأورمان تقوم بعمل بحث ميداني لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة في جميع أرجاء محافظة الفيوم، ومُبينًا أنّ الجمعية انتهت من تسليم 577 كشك حتى الآن في القرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة الفيوم.