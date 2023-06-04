اعتماد ترقية 16 ألف و913 معلما ومعلمة في محافظة المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية و التعليم بالمنيا دفعة 2016 ـ 2017، إلى الدرجات الأعلى على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية، لأعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية.

منح المعلمين بدل الاعتماد

يأتي قرار محافظ المنيا، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ، حيث شمل القرار ترقية 16 ألف 913 معلما ًومعلمة، ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارا من أول الشهر المقبل لصدور هذا القرار.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وقال محافظ المنيا في تصريحات صحفية، إن قرار ترقية المعلمين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعيا ومهنيا، ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.

وكان عدد من المعلمين في المنيا طالبوا في وقت سابق باعتماد قرار ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى ومنحهم شهادت الصلاحية، وهو ما استجاب له اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.