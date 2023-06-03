الثعابين ستخرج من جحورها.. المنيا تنشر نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، بعض التعليمات والنصائح الهامة للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة في المنيا

ذكر بيان محافظة المنيا، أنه وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق، يجب اتباع التحذيرات والتنبيهات الأتية:

إخلاء السيارات من القداحات

- يجب إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام، فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

-عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.

-يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

-الإكثار من شرب الماء والسوائل.

-الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

-الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

-التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

-البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.

-وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.