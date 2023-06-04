موعد عودة الموجة الحارة مرة أخرى.. «الأرصاد» توضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد عودة الموجة الحارة مرة أخرى على البلاد، إذ إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المتبقية من فصل الربيع تقلبات جوية، وهو المعتاد في هذا التوقيت من العام، وحتى بداية الصيف في 21 يونيو الجاري.

موعد عودة الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن موعد الموجة الحارة القادمة آخر الأسبوع الجاري، أي بداية من الخميس أو الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتتراوح بين 39 و45 على بعض المناطق، مؤكدة أن البلاد لن تشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة كما حدث الأيام الماضي.

وذكر خبراء الأرصاد أن الفترة التي تسبق الموجة الحارة المقبلة ستشهد طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، وليلًا على كل الأنحاء، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة ورياح نشطة

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة لن تشهد ظواهر جوية حادة، بل يقتصر الأمر على شبورة صباحية ونشاط للرياح على بعض المناطق، بينها القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، ويصاحبها استقرار ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة المذكورة، حيت تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

درجات الحرارة منتصف اليوم الأحد

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 4 يونيو على كل الأنحاء وفق بيان الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 33 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 32 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 26 - 20

- بورسعيد 26 - 21

- الإسماعيلية 33 - 24

- السويس 33 - 24

- العريش 27 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 35 - 26

- نخل 34 - 18

- كاترين 32 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 34 - 24

- شرم الشيخ 39 - 27

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 26 - 19

- سيوة 35 - 23

- رأس غارب 38 - 26

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 26

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 25

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 33 - 25

- رأس حدربة 34 - 25

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 45 - 27

- أسوان 45 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 45 - 27.