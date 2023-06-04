«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية على أغلب المناطق.. والقاهرة تسجل 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم مستقر، وهناك تحسن بالأحوال الجوية بأغلب المناطق بالجمهورية، ودرجات الحرارة خلال فترات النهار تعتبر في المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن الطقس سيكون حارًا على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ولكن المناطق الموجودة جنوب البلاد، وبالتحديد جنوب الصعيد تشهد ارتفاعا ملحوظا بالحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى 45 درجة مئوية.

جنوب البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ جنوب البلاد تشهد أجواءً شديدة الحرارة خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، وفترات الليل تكون الأجواء بها معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، وتكون درجات الحرارة الصغرى بين الـ21، 22 درجة مئوية خلال فترات الليل، موضحة إنه يوجد نشاط نسبي للرياح مع فترات الليل، ومتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية على بعض الأماكن على بعض من المناطق المتفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

توقعات بشبورة مائية صباح غدا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع غدًا تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، ومن المهم الحذر ومتابعة النشرات الجوية خصوصا وأننا بفصل الربيع، كما أنه المهم تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس.