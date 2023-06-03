توقعات طقس 72 ساعة.. الحرارة لا تتجاوز 36 درجة في القاهرة والصعيد 43

أصدرت مساء اليوم، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا يتضمَّن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة بداية من غد الأحد وحتى الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري.

وبحسب الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة يسودها طقس معتدل في الصباح الباكر وليلا على كل الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات طقس 72 ساعة

وتشهد البلاد شبورة صباحبة ونشاط رياح على بعض المناطق، منها القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل يصاحبها استقرار ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة المذكورة، حيت تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29.

درجات الحرارة الاثنين 5 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.