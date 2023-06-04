«الجو هيقلب تاني».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار واستمرار التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة، على أن تشهد البلاد استقرارا تدريجيا في الطقس مع أول أيام فصل الصيف، الذي يوافق 21 يونيو الجاري، حيث تنتهي التقلبات الجوية التي تميز فصل الربيع نظرا، وهو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الرياح تنشط على مناطق متفرقة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها ستكون بسرعات أقل بكثير عن سرعاتها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت سرعات الرياح 50 كيومترا في الساعة، في حين أنّها لن تزيد هذا الأسبوع عن 20 كيلومترا في الساعة، ولن تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 حتى 5 درجات على الأنحاء كافة، خاصة محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تكسر الحرارة حاجز الـ41 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة الاثنين 5-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 6-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأربعاء 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

درجات الحرارة الخميس 8-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.