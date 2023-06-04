العلاقات المصرية الموريتانية.. تنسيق أمني لمكافحة الإرهاب ودعم دول الجوار

التنسيق في القضايا المشتركة، والزيارات المتبادلة، والاتصالات الهاتفية، أسس مهمة ارتكزت عليها العلاقات المصرية الموريتانية المُمتدة على مدار التاريخ، كانت دائما حاضرة في كل ما يخص البلدين الشقيقين، وبرزت ملامحها بقوة اليوم، أثناء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في قصر الاتحادية.

تعزيز التعاون الثنائي المشترك

الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، تطرّق إلى العلاقات المصرية الموريتانية بعد عام 2013، والتي شهدت تطورًا لافتًا وجهدًا ملحوظًا، ففي عام ديسمبر 2020 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني، ناقشا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كما بحث الرئيسان جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي نوفمبر 2017، بدأ رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبدالعزيز، زيارة مصر للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، رفقة وفد ضمّ وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، وسفير موريتانيا في القاهرة، ومستشار برئاسة الجمهورية، والمدير العام لتشريفات الدولة.

وفي عام 2016، زار الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، مصر، وعقد مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سُبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية، كما شارك عام 2015 في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات

على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرضت مصر وموريتانا تطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها السياسية والأمنية على دول الجوار الليبي، وذلك في 2014 أثناء زيارة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، إلى مصر.

ورصد موقع الهيئة العامة للاستعلامات، أبرز وقائع العلاقات السياسية بين مصر وموريتانيا، ففي شهر مايو الماضي، استقبل الرئيس السيسي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وخلال الزيارة أكد الرئيس، تطلع مصر إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتقديم المساعدة لتطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في المجالات كافة.

وفي 16-5-2023 التقى سامح شكري وزير الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، واتفق الوزيران على استمرار العمل بشكل مشترك نحو دفع العلاقات بين مصر وموريتانيا إلى آفاق أرحب، وفي لقاء آخر بين الوزيرين، أكد الوزير شكري، عمق العلاقات بين مصر وموريتانيا.