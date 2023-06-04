«التعليم» تعلن مقار قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023.. تبدأ بعد غد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول، في الفترة من بعد غد الثلاثاء الموافق 6 مايو 2023 إلى الخميس 8 مايو من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

مقار تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقار تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول:-

- إدارة شبرا التعليمية تشمل : «إدارة روض الفجر التعليمية، وإدارة الساحل التعليمية، وإدارة شبرا التعليمية، وإدارة الشرابية التعليمية، وإدارة الزاوية التعليمية، وإدارة حدائق القبة التعليمية، وإدارة حدائق القبة التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات.

- إدارة عين شمس التعليمية وتشمل: «إدارة عين شمس التعليمية وإدارة السلام التعليمية، وإدارة المرج التعليمية، وإدارة المطرية التعليمية، وإدارة الزيتون» يتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات.

- إدارة المعادي التعليمية وتشمل: «إدارة السيدة زينب وإدارة الخليفة والمقطم وإدارة مصر القديمة، وإدارة البساتين التعليمية، وإدارة المعادي التعليمية، وإدارة المعصرة التعليمية، وإدارة حلوان التعليمية، وإدارة التبين التعليمية، وإدارة المستقبل التعليمية وإدارة دار السلام التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً.

- إدارة الوايلي التعليمية وتشمل: «إدارة غرب القاهرة التعليمية وإدارة عابدين التعليمية، وإدارة وسط القاهرة التعليمية، وإدارة باب الشعرية التعليمية، وإدارة الوايلي التعليمية، وإدارة منشأة ناصر التعليمية» ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة.

- إدارة النزهة التعليمية وتشمل «إدارة مصر الجديدة التعليمية وإدارة النزهة التعليمية وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وإدارة الشروق التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات.