الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023
كتب:
محمد عيسى
04:04 ص | الأحد 04 يونيو 2023
الثانوية العامة _ ارشيفية
يستعد طلاب المرحلة الإعدادية للبدء في التسجيل الإلكتروني للإلتحاق بالثانوية العامة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023 .
تقديم الثانوية العامة 2022-2023
وقالت وزراة التربية والتعليم في بيان سابق لها، إن التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا على موقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات على هذا الرابط ، وذلك على حسب ميعاد التقديم المعلن لكل مديرية تعليمية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023
- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.
- عدد 6 صور مقاس 4 * 6.
- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».
- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.
- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.
- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.
- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.
- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.