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الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023

كتب:

محمد عيسى
04:04 ص | الأحد 04 يونيو 2023
الثانوية العامة _ ارشيفية

الثانوية العامة _ ارشيفية

يستعد طلاب المرحلة الإعدادية للبدء في التسجيل الإلكتروني للإلتحاق بالثانوية العامة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023 .

تقديم الثانوية العامة 2022-2023

وقالت وزراة التربية والتعليم في بيان سابق لها، إن التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا على موقع وزارة التعليم بوابة مركز المعلومات على هذا الرابط ، وذلك على حسب ميعاد التقديم المعلن لكل مديرية تعليمية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2022-2023

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية. 

- عدد 6 صور مقاس 4 * 6.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

-  عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

 

 

  

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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