المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير خطابات تعيين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد موظف يعمل في مستشفى حكومي تابع لمديرية الصحة بالمحافظة، لنصبه على المواطنين والتكسب منهم أموال دون وجه حق وتزويره فيما تم مصادرة المضبوطات بحوزته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

أحداث قضية النصب والاحتيال

ترجع أحداث القضية رقم 7005 لسنة 2022 ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3140 لسنة 2022 كلي، عندما أحالت النيابة العامة في جنوب الزقازيق المتهم «ع.م.ع» للمحاكمة الجنائية، لقيامه بتزوير محررات وكارنيهات رسمية «خطابات تعيين» منسوبة لمديرية الصحة بالشرقية وهيئة التأمين الصحي وزورها على خلاف الواقع ووقع باسم مختصين بالصحة والتأمين الصحي وهذا يعد تزويرا رسميا واستخدام ختم الجمهورية في تزوير المحررات الرسمية.

نصب واحتيال وتزوير

جاء في أمر الإحالة قيام المتهم باستخدام المحررات المزورة وأنه نصب واحتال على المواطنين فيما تم تقديمه للسلطة المختصة لعلمه بتزويره كما جاء في التحقيقات وأنه حصل على مبالغ مالية من عدد من الأشخاص حوالي 10 أفراد واحتال عليهم كما وتحقق إدارته لمنشأة دون ترخيص قانوني وسبق اتهامه بقضايا نصب واحتيال وتزوير.