أشرف زكي: طارق عبد العزيز خرج من المستشفى ويستكمل علاجه بالمنزل

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن خروج الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد تماثله للشفاء، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب، وظل بالمستشفى حتى يعود لكامل صحته.

الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

وقال نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»: «بفضل الله ودعوات الجمهور خرج الفنان طارق عبد العزيز من المستشفى، ويستكمل علاجه بالمنزل».

وكان الفنان طارق عبد العزيز دخل إلى المستشفى منذ عدة أيام، بعد شعوره بالإجهاد، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل، ثم خضع لعملية القسطرة في القلب.

طارق عبد العزيز يشكر جمهوره

وقال «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بخير، ولا داعي للقلق من محبيه وجمهوره، مصالبا متابعيه وزملائه بالوسط الفني الدعاء له بالشفاء العاجل، كما طلب من جمهوره عدم القلق عليه، خاصة أنه أغلق هاتفه المحمول من أجل الخضوع للعلاج في جو من الراحة والهدوء.

ويتابع الجمهور تطورات حالته الصحية مع نجله، الذي يطمئن الجميع من خلال نشر الجديد عن حالة والده الصحية عبر حسابه على «فيسبوك» يوميا.